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Происшествия 1 сентября 2023 08:38

В Верхнеуслонском районе РТ внедорожник столкнулся с легковушкой, пострадавших нет

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Фото: Очевидцы

Накануне в Верхнеуслонском районе РТ произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате ДТП никто не пострадал. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Авария произошла вчера в районе полудня. На автодороге Казань – Камское Устье Chevrolet Lanos столкнулся с внедорожником Haval. В результате столкновения у легковушки сильно помята передняя часть.

Фото: Очевидцы

По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.

Фото: Очевидцы

#ДТП #Верхнеуслонский район
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