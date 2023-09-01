news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Верхнеуслонском районе РТ внедорожник столкнулся с легковушкой, пострадавших нет
Скопировать ссылку
Накануне в Верхнеуслонском районе РТ произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате ДТП никто не пострадал. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Авария произошла вчера в районе полудня. На автодороге Казань – Камское Устье Chevrolet Lanos столкнулся с внедорожником Haval. В результате столкновения у легковушки сильно помята передняя часть.
По словам очевидцев, в результате ДТП никто не пострадал.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2