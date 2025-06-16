В Верхнеуслонском районе РТ усилят меры безопасности на стратегических объектах

Фото предоставлено пресс-службой Верхнеуслонского района РТ.

Глава Верхнеуслонского района Татарстана Евгений Варакин поручил усилить меры безопасности на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность территории. Такое решение продиктовано необходимостью защиты стратегически важной инфраструктуры «в условиях современных вызовов».

«Если кто-то считает, что это нас не касается, он глубоко ошибается. Под особым контролем должны быть объекты, связанные с энергетической безопасностью. Мы должны не только находиться в состоянии полной боевой готовности при объявлении режима «беспилотная опасность», но и обеспечивать круглосуточный контроль за обстановкой в районе. Сейчас не то время, чтобы позволять себе хоть малейшее послабление», – подчеркнул Евгений Варакин.

В рамках поставленной задачи глава района распорядился организовать круглосуточную охрану всех стратегических объектов. Это, по его мнению, позволит оперативно реагировать на потенциальные угрозы и снизить возможные риски.

Особое внимание также оказалось уделено вопросам воспитательной работы с детьми и подростками в период летних каникул. Варакин подчеркнул важность взаимодействия между школой и родителями. По его словам, необходимо знать, чем занимается молодежь, с кем общается и какие интересы проявляет, в том числе в цифровом пространстве.

«Это зона ответственности Управления образования, и она должна быть под строгим контролем», – добавил он.