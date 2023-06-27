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Руc Тат
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Происшествия 27 июня 2023 13:35

В Верхнеуслонском районе РТ спасли обессилевшего лося, который переплывал Волгу

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Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам помогли выбраться плавающему лосю из реки. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

О том, что по середине Волги плавает обессилевшее животное, сообщила неравнодушная жительница Верхнеуслонского района.

Приехав на место, сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам обнаружили трехлетнего лося. На момент осмотра животное чувствовало себя хорошо. Внешних повреждений на нем обнаружено не было.

После осмотра специалистов животное убежало в лес.

#госкомитет рт по биологическим ресурсам #спасли животное
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