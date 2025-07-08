В Верхнеуслонском районе РТ проверили ход капремонта дома и ряда других объектов

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Верхнеуслонском районе Татарстана реализуется несколько социальных программ по строительству и капитальному ремонту инфраструктурных объектов. Работы ведутся в рамках народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

В программу капитального ремонта многоквартирных домов включен дом №7 по улице Западный микрорайон села Верхний Услон. Глава района и секретарь местного отделения «ЕР» Евгений Варакин провел выездное совещание прямо на месте.

Руководитель муниципалитета оценил качество выполняемых работ, обсудил с представителями коммунальных служб и подрядной организации ход ремонта и возникающие проблемы.

В Верхнем Услоне в текущем году ремонтируют еще один дом – №4 по улице Заовражная. Там заменят кровлю и обновят системы холодного водоснабжения и водоотведения. Варакин указал на важность соблюдения сроков и стандартов качества при проведении капремонта, так как от этого напрямую зависят комфорт и безопасность жителей.

Чиновник побывал на улице Гагарина, где на одном из участков обновляют дорожное полотно. Асфальтовое покрытие протяженностью 680 метров полностью заменят за счет средств муниципального дорожного фонда. Работы ведутся с учетом современных технологических требований, включая обустройство ливневой канализации. Это должно обеспечить долговечность покрытия и безопасность движения. Ремонт здесь предполагается завершить в ближайшее время.

Всего за нынешний сезон в Верхнеуслонском районе планируется отремонтировать 4 километра асфальтового покрытия. Средства выделил муниципальный дорожный фонд.

Варакин заверил, что внимание к качеству дорожных работ и внедрение современных решений являются приоритетами для администрации района. Это позволяет не только улучшить транспортную доступность, но и повысить комфорт для жителей и гостей муниципалитета.

К данному моменту в Верхнеуслонском районе проживают более 17 тыс. человек. Это примыкающий к Казани муниципалитет, который помимо местных жителей принимает и обслуживает жителей столицы РТ, приезжающих на правый берег Волги в качестве дачников и туристов. В состав муниципального района входят 74 населенных пункта.

Это придает дополнительную актуальность обновлению социальной инфраструктуры внутри района и сельских поселений. Благодаря работе Нижнеуслонского сельского поселения и секретаря местного первичного отделения Алексея Архиреева, в последние годы удалось значительных изменений в развитии инфраструктуры села. Речь идет о ремонте систем водоснабжения, строительстве и ремонте дорог, благоустройстве территорий.

Нижний Услон активно развивается, происходит значительное увеличение дачного строительства, и поэтому было принято решение о включении села в республиканскую программу «Строительство зданий исполнительных комитетов сельских поселений». Здание строится, и глава поселения держит под контролем процесс. Открыть его собираются в конце августа.