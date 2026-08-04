В Верхнеуслонском районе РТ пройдет музыкальный опен-эйр «Сайдашстан»

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

В субботу, 8 августа, в селе Кызыл Байрак Верхнеуслонского района Татарстана состоится ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом «Сайдашстан». Об этом сообщают организаторы события.

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

Опен-эйр, организованный администрацией муниципалитета при поддержке Министерства культуры РТ и Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, соберет на одной сцене ведущих исполнителей республики. В концертной программе примут участие заслуженные артисты Татарстана Ришат Ахмадуллин, Рамиль Шамсуаров и Ирек Кашапов, а также Райхан Габдуллина, Айгуль Гардисламова и Адель Равилов.

Организаторы подготовили специальный сюрприз для ценителей современного звучания. Впервые в истории фестиваля вниманию публики будет представлен DJ-сет на татарские темы от проекта Holofonote совместно с оркестром театра Камала, объединяющий национальную классику и актуальную электронную музыку.

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

Традиционно вечер начнется с возложения цветов к памятному камню у места летнего пребывания композитора Салиха Сайдашева, который считал село Кызыл Байрак своей творческой колыбелью. Именно здесь он проводил лето с 1920 по 1940 год. Перед началом концерта желающие смогут ознакомиться с мини-выставкой архивных материалов, посвященной истории фестиваля, который проводится с 2000 года.

Фестиваль «Сайдашстан» станет одним из ключевых муниципальных культурных событий этого года. В перспективе администрация Верхнеуслонского района рассматривает возможность его интеграции в туристический маршрут «Волжская тропа» и повышения статуса события до республиканского уровня.

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.