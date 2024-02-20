В Верхнеуслонском районе РТ отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

Вахитовский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) Верхнеуслонского района отремонтируют этой зимой. Об этом сообщают в Минздраве Татарстана.

Отмечается, что благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в республике продолжается масштабная работа по реконструкции и ремонту лечебных учреждений. Так, для улучшения условий пребывания пациентов в ФАПах и стационаре Верхнеуслонской ЦРБ проводятся ремонтные работы.

Из федерального бюджета было выделено больше 1 миллиона рублей на капитальный ремонт Вахитовского ФАПа, а из регионального бюджета- более 110 миллионов на ремонт стационара и приемного покоя районной больницы.

На сегодняшний день Вахитовский ФАП обслуживает 187 человек, из них 13 детей. А в летнее время население достигает 1500 человек, обслуживает 3 населенных пункта - деревни Вахитово, Малые Гребени и Ташевка.

В министерстве указали, что обновление ФАПа благоприятно скажется и на пациентах, и на медицинских работниках, которые будут работать в лучших условиях.