В Верхнеуслонском районе РТ открыли мемориал Герою СССР Семену Коновалову

Сегодня для жителей села Ямбулатово состоялся большой праздник — в преддверии Дня Победы здесь открыли обновленный мемориальный комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны. Из населенного пункта на фронт ушли свыше 200 человек, более половины из которых так и не вернулись домой.

Обновленный мемориальный комплекс — дань уважения подвигам героев села Ямбулатово и деревень Крестниково и Казыльяры.

Фото: «Волжская новь»

«Я считаю, что наш долг — помнить и чтить ветеранов Великой Отечественной войны. Мы должны помнить каждого нашего героя. Открывая сегодня мемориал, мы говорим спасибо всем нашим солдатам, которые подарили нам мирное небо», — отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, присутствовавший на церемонии.

Памятник был открыт еще в 1980 году, однако за это время обветшал и давно требовал ремонта. По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов РТ в кратчайшие сроки была проведена огромная работа по благоустройству комплекса. Были высажены цветы, построена памятная стела и отреставрированы мраморные гранитные плиты с именами 220 ушедших на фронт солдат. Также здесь был установлен бюст Героя Советского Союза Семена Коновалова — уроженца села Ямбулатово. В память о его подвиге на специальном постаменте был установлен памятник и танк Т-64Б1.

Фото: «Волжская новь»

«Мы очень долго ждали открытия мемориала на родине отца. И знаете, это дорогого стоит. Потомки могут гордиться тем, что на этой земле жил такой знаменитый человек. Ведь на момент, когда он совершил подвиг, ему было всего лишь 20 лет. Сейчас это уму непостижимо», — со слезами на глазах рассказала дочь Героя Советского Союза Ирина Бродская.

Подвиг лейтенанта Семена Коновалова в селе Ямбулатово из поколения в поколение. Каждый из них знает, что в бою 13 июля 1942 года экипаж танка КВ-1 под командованием Коновалова уничтожил 16 танков, два бронетранспортера и восемь автомашин противника. За этот подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, Отечественной войны второй степени и медалями. Именем Коновалова названы улицы в его родном селе и в Казани. История героя также нашла отражения в фильме Константина Максимова «Несокрушимые».

В 2020 году в Ямбулатовской начальной школе был открыт мини-музей боевой славы. Здесь хранятся уникальные символы Великой Отечественной войны: фотографии и воспоминания уроженцев Ямбулатова, а также личные вещи героев — крестики, военная форма, медали, письма, ордена, «пропуска в плен» (советские листовки, призывающие немецких солдат сдаться), каска, пуговица от гимнастерки. Собрать эти экспонаты для мини-музея помогли сами жители села.

В заключение гостям мероприятия вручили книгу Владимира Кашкарова «Танго над пропастью», посвященную Герою Советского Союза Семену Коновалову.

Фото: «Волжская новь»

«Я рад, что я внес свой вклад, чтобы увековечить имя Семена Коновалова, ведь такими людьми стоит и нужно гордиться. Это огромное мужество, сила духа и воля к победе. А победа никогда не должна забываться», — поделился автор книги.

Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.