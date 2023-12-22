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В Верхнеуслонском районе РТ нашли тело отшельника, который прожил в лесу более 20 лет
Сегодня в Верхнеуслонском районе в лесах Коргузинского сельского поселения нашли предположительно труп Владимира Миронова, сообщает Равиль Мукменов.
Он – отшельник, который в лесу прожил более 20 лет. В апреле 2023 года 62-летний Владимир стал героем проекта «Снег Медиа».
В видеоролике Равиля Мукменова отшельник рассказал, что раньше жил и работал в городе, но спокойствие смог обрести лишь в одиночестве, поселившись в доставшейся от матери по наследству землянке.
«Одиночество для меня – обычное дело. Вообще, как сегодня что в городах, что в Интернете – людей там вроде много, а они все равно все одиноки. А меня эти мысли вообще не тревожат, и к людям обратно я уже не хочу», – поделился в видео Владимир Миронов.
О пропаже Владимира сообщила его сестра Ольга, которая проживает в городе Иваново. Она позвонила автору проекта Равилю Мукменову и сообщила, что Владимир три месяца не выходит на связь.
Сегодня Равиль выехал с сотрудниками МЧС из Казанского поисково-спасательного отряда на место и нашел в закрытой изнутри землянки останки человека.
«Рядом с его землянкой не было никаких следов. Было видно, что сам Владимир готовился к зиме и даже собрал дрова», – рассказал Равиль Мукменов.
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