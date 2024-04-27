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В Верхнеуслонском районе РТ наладили работу фонда «Защитники Отечества»
В Верхнеуслонском районе Татарстана наладили работу фонда «Защитники Отечества», сообщает «Камская Новь».
Социальный координатор фонда рассказал о том, кому и какая помощь оказывается, кто оказывает поддержку Фонду и как ведется патриотическая работа с подрастающим поколением.
«Основные направления работы фонда - это содействие в медицинской реабилитации, получении психологической и психотерапевтической, паллиативной помощи, в получении мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, в получении удостоверения ветерана боевых действий», – рассказал координатор
Помимо этого, фонд будет предоставлять помощь в обучении, переобучении, повышении квалификации, трудоустройстве через Центры занятости, в получении бесплатной юридической помощи, санаторно-курортного лечения, патриотическая работа с детьми и молодежью, увековечивание памяти погибших, прославление подвигов участников специальной военной операции.
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