В Верхнеуслонском районе РТ наладили работу фонда «Защитники Отечества»

В Верхнеуслонском районе Татарстана наладили работу фонда «Защитники Отечества», сообщает «Камская Новь».

Социальный координатор фонда рассказал о том, кому и какая помощь оказывается, кто оказывает поддержку Фонду и как ведется патриотическая работа с подрастающим поколением.

«Основные направления работы фонда - это содействие в медицинской реабилитации, получении психологической и психотерапевтической, паллиативной помощи, в получении мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, в получении удостоверения ветерана боевых действий», – рассказал координатор

Помимо этого, фонд будет предоставлять помощь в обучении, переобучении, повышении квалификации, трудоустройстве через Центры занятости, в получении бесплатной юридической помощи, санаторно-курортного лечения, патриотическая работа с детьми и молодежью, увековечивание памяти погибших, прославление подвигов участников специальной военной операции.