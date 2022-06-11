В Верхнеуслонском районе РТ готовится к открытию новый ФАП

В поселке Октябрьский Верхнеуслонского района Татарстана строится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«Совсем скоро жители Октябрьского сельского поселения смогут получать медицинскую помощь в новом современном фельдшерско-акушерском пункте», — отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Новый ФАП Верхнеуслонской ЦРБ строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

В настоящее время медпункт располагается в приспособленном помещении, находящемся в здании сельского Дома культуры. Медицинскую помощь там получают 446 человек, из них 95 детей, в поселке работают школа и детский сад.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В медпункте Октябрьского работает Евгений Головин, он трудится фельдшером уже 19 лет, заведует Октябрьским ФАПом с января 2021 года.

«Евгений Святославович очень ждет открытия ФАП, безусловно, работать в новых, современных помещениях, в полностью соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям условиях одно удовольствие», — отметили в Минздраве Татарстана.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Татарстане в этом году появятся 29 фельдшерско-акушерских пунктов. Два из них уже открыты — это Тимяшевский ФАП Лениногорской ЦРБ и ФАП в селе Алан Тюлячинского района.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.