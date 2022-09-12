В Верхнеуслонском районе РТ благодаря нацпроекту появился еще один новый ФАП

В поселке Октябрьский Верхнеуслонского района благодаря нацпроекту появился новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Это второй ФАП на территории Октябрьского поселения: первый был открыт несколько лет назад в Матюшине.

На торжественном открытии объекта присутствовали глава района Марат Зиатдинов, главный врач ЦРБ Сергей Мишакин и жители поселка.

«В первую очередь я бы хотел поблагодарить нашего Президента Рустама Минниханова за заботу о жителях республики. На территории Татарстана работает 44 республиканские программы, не обделен вниманием и наш район, — отметил Зиатдинов. — Следующий модульный ФАП надеемся построить в Новорусско-Маматкозинском поселении».

Медпункт построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.