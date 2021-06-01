В Верхнеуслонском районе прошли учения ветслужб по ликвидации опасных болезней животных

В селе Кильдеево Верхнеуслонского района Татарстана прошли учения для работников ветеринарных служб республики по ликвидации инфекционных заболеваний у животных. В рамках мероприятий начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ — главный государственный ветеринарный инспектор РТ Алмаз Хисамутдинов ознакомил министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова с новыми технологическими возможностями и оборудованием, используемыми в службе ветеринарии.

«2020 год и начало 2021-го для республики были не особо спокойными. Были зафиксированы птичий грипп и африканская свиная чума среди диких кабанов. Благодаря своевременно принятым мерам эти заболевания не получили распространения. Руководители хозяйств и личные подсобные хозяйства вовремя были предупреждены об опасности распространения инфекции», — проинформировал участников учений министр.

По словам Алмаза Хисамутдинова, сейчас в России сложилась напряженная ситуация с особо опасными заболеваниями. «Мы должны быть готовы к любой ситуации, нужна бдительность. Несмотря на профилактические меры опасность возникновения инфекционных заболеваний все равно сохраняется», — предупредил Хисамутдинов.

В основу учений легла сымитированная ситуация — в ветеринарное объединение Верхнеуслонского района якобы поступило сообщение о массовой гибели свиней в КФХ Сергея Пашкова в селе Кильдеево.

Был сформирован смешанный отряд — в него вошли службы лабораторной диагностики, группа по отлову и усыплению, учету и вывозу животных, группы по дезинфекции, эпидемиологической разведки и мониторинга, по учету поголовья диких животных, материального обеспечения, охраны общественного порядка и тушения пожаров.

Прибывшие на место сотрудники произвели забор биоматериалов у животных для установки диагноза. Пробы в экстренном порядке были отправлены в республиканскую ветеринарную лабораторию. Руководителя хозяйства предупредили, что запрещается пускать посторонних и животных. Лаборатория поставила диагноз «африканская свиная чума». На территории были введены ограничительные меры и карантин, были отмечены границы угрозы распространения заболевания.

В ходе учений ветеринарам также напомнили порядок забора биоматериалов из клюва курицы при подозрении на птичий грипп, а также забора образцов у телят при подозрении на сибирскую язву и ящур.