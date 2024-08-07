В Верхнеуслонском районе появятся два новых туристических направления

Фото предоставлено Сергеем Толмацким

В Верхнеуслонском районе планируется реализовать сразу два туристических направления, разработанных Институтом развития городов Республики Татарстан. Проекты, презентованные руководителю исполкома Евгению Варакину, рассчитаны на разные целевые аудитории и знакомят потребителя с историей и природой Услонских гор.

Проект «Волжская тропа» охватывает сразу пять районов республики. Это пеший маршрут, из которого около 60 километров пролегает по Верхнеуслонскому району. В целом туристы смогут пройти по территории 26 особо охраняемых природных зон и увидеть более сотни объектов культурного наследия.

Фото предоставлено Сергеем Толмацким

Проект рекреационной зоны «гора Соколка» позволит создать на главной смотровой площадке Верхнего Услона, с которой открывается вид на Волгу и Казань, природно-творческую резиденцию, где планируется разбить парк скульптур и современные глэмпинги.

«Как руководитель района я безусловно поддерживаю развитие туризма на нашей территории, тем более что нам есть что показать не только татарстанцам, но и всем, кто приезжает в нашу республику из других регионов страны и зарубежья. Но убежден, и думаю со мной все согласятся, что любая коммерческая инициатива, будь то крупный или малый бизнес, должна приносить прибыль в виде налогов в местный бюджет», — отметил Евгений Варакин в ходе совещания по вопросам развития природного туризма на вверенной ему территории.

Фото предоставлено Сергеем Толмацким

По мнению руководителя исполкома, все предприятия и предприниматели, участвующие в оказании туристических услуг населению должны в обязательном порядке быть зарегистрированы в районе.

«Что не маловажно — мы должны привлечь в эту сферу как можно больше бизнесменов из числа местных жителей. Так мы не просто поддержим предприимчивых земляков, но и сможем удержать их на нашей территории», — отметил Варакин.