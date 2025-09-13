В Верхнеуслонском районе подготовят территорию площадью 370 кв. м для семей с детьми

В Татарстане утвержден проект межевания крупного земельного участка для предоставления многодетным семьям. Речь идет о территории площадью 370 тысяч квадратных метров, которая разместится в селе Коргуза Верхнеуслонского района недалеко от трассы М12. Соответствующий приказ опубликован Министерством строительства республики на портале правовой информации.

Разработкой проекта займется Институт развития города Казани, финансирование обеспечит бюджет столицы Татарстана. Село Коргуза расположено ближе к границе с Чувашией, чем к Казани: расстояние до города составляет около 55 километров, а по новой трассе – 74 километра. Выезд на магистраль находится в 6 километрах от центра населенного пункта.

В республике бесплатные земельные участки могут получить семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, включая усыновленных, пасынков и падчериц. Один из родителей при этом должен проживать в Татарстане не менее пяти лет.

Право не распространяется на иностранцев и семьи, которые уже воспользовались программой. Площадь предоставляемых наделов составляет от 6 до 20 соток.

Поддержка семей с детьми соответствует целям национального проекта «Семья».