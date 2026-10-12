В Верхнеуслонском районе отремонтировали 2,3 км дороги

В Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан капитально отремонтирован участок автомобильной дороги «Янга-Болгар – Матюшино – Бакча-Сарай» протяженностью 2,3 км. Работы выполнены в рамках программы дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Специалисты устроили нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси А32Нл и верхний слой из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Обочины укрепили щебнем марки М-400.

Для повышения безопасности установлено 108 новых дорожных знаков, 336 погонных метров барьерного ограждения и 43 сигнальных столбика. На всем протяжении отремонтированного участка нанесена дорожная разметка.

Отдельное внимание уделено системе водоотвода. Вдоль кромки проезжей части смонтировано 25 водосбросов, установлено 249 водоотводных лотков, а у подошвы насыпи размещены 5 гасителей. Комплекс этих мер позволяет эффективно отводить воду и защищает дорожное полотно от размыва.