В Верхнеуслонском районе нашли решение, как усовершенствовать дороги в селах – видео

Власти Верхнеуслонского района Татарстана нашли временное решение для совершенствования дорожной сети в населенных пунктах. Второстепенные участки в селах и деревнях укладывают асфальтным гранулятом.

«Этот материал обеспечивает достаточную прочность полотна при невысоких затратах и позволит нам, пусть и на некоторое время, решить проблемы доступа автотранспорта на улицы населенных пунктов. Люди спокойно смогут добраться на своих машинах до дома или пройти пешком, не увязнув в грязи в непогоду. И, что еще более важно, такие дороги дают возможность для беспрепятственного проезда спецтранспорта: машин скорой помощи или МЧС», — отметил глава района Евгений Варакин.

Материал для прокладки временных дорог в Верхнеуслонском районе выделен по решению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова после личного обращения Евгения Варакина.

Ранее асфальтный гранулят использовался при строительстве временных дорог на трассе М12.

«В общей сложности мы планируем уложить в наших населенных пунктах порядка 6 тысяч кубических метров асфальтной крошки. В первую очередь временные дороги прокладываются согласно обращениям наших граждан, поступающим в мою приемную или при личных встречах с населением», — рассказал руководитель района.

Работы по прокладке временных дорог планируется выполнить до наступления осенней распутицы, когда не заасфальтированные улицы на селе становятся труднопроходимыми. Их выполнение Евгений Варакин держит на личном контроле.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.