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В Верхнеуслонском районе на пожаре в частном доме сгорела 90-летняя пенсионерка
Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Ташевка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 57 квадратных метров. При проливке и разборке сгоревших конструкций обнаружено тело 90-летней женщины.
Причина пожара устанавливается.
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