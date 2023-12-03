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Происшествия 3 декабря 2023 15:42

В Верхнеуслонском районе на пожаре в частном доме сгорела 90-летняя пенсионерка

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Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Ташевка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 57 квадратных метров. При проливке и разборке сгоревших конструкций обнаружено тело 90-летней женщины.

Причина пожара устанавливается.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#погибла женщина #пожар
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