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Руc Тат
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Происшествия 16 января 2024 20:30

В Верхнеуслонском районе из-за непогоды приостановлена работа ледовой переправы

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С 19.30 из-за сильной метели и ограниченной видимости приостановлена работа ледовой переправы в Верхнеуслонском районе РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Работа переправы Аракчино – Верхний услон приостановлена до наступления благоприятных погодных условий.

#непогода в татарстане
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