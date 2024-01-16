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В Верхнеуслонском районе из-за непогоды приостановлена работа ледовой переправы
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С 19.30 из-за сильной метели и ограниченной видимости приостановлена работа ледовой переправы в Верхнеуслонском районе РТ, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Работа переправы Аракчино – Верхний услон приостановлена до наступления благоприятных погодных условий.
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