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В Верхнеуслонском районе грузовик с щебнем завалился на бок, водитель в больнице
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В Верхнеуслонском районе РТ произошла авария с грузовиком, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
На 772-м километре трассы Москва — Уфа водитель груженной щебнем Volvo не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся на бок.
Мужчину доставили в больницу с переломом.
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