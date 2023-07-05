В Верхнеуслонском районе грузовик с щебнем завалился на бок, водитель в больнице

В Верхнеуслонском районе РТ произошла авария с грузовиком, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

На 772-м километре трассы Москва — Уфа водитель груженной щебнем Volvo не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

Фото: © «Татар-информ»

Мужчину доставили в больницу с переломом.