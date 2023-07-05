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Происшествия 5 июля 2023 18:22

В Верхнеуслонском районе грузовик с щебнем завалился на бок, водитель в больнице

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В Верхнеуслонском районе РТ произошла авария с грузовиком, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

На 772-м километре трассы Москва — Уфа водитель груженной щебнем Volvo не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

Фото: © «Татар-информ»

Мужчину доставили в больницу с переломом.

#ДТП в Татарстане
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