В Верхнем Услоне задержали пьяного водителя, его авто отправили на штрафстоянку

Сегодня ночью около жилых домов на Печищинском тракте в Верхнем Услоне автоинспекторы остановили 29-летнего водителя отечественной легковушки, который находился за рулем, будучи пьяным.

«Мужчина, житель соседней республики, приехал в райцентр на работу – на строительство домов. Вечером он выпил, но посчитал, что недостаточно, и решил поехать за добавкой. Однако доехать до цели ему не удалось», – рассказал начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Верхнеуслонский» Руслан Сафиуллин.

На нарушителя составили административный протокол, а его автомобиль отвезли на штрафстоянку.