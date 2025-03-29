news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 29 марта 2025 10:13

В Верхнем Услоне задержали пьяного водителя, его авто отправили на штрафстоянку

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня ночью около жилых домов на Печищинском тракте в Верхнем Услоне автоинспекторы остановили 29-летнего водителя отечественной легковушки, который находился за рулем, будучи пьяным.

«Мужчина, житель соседней республики, приехал в райцентр на работу – на строительство домов. Вечером он выпил, но посчитал, что недостаточно, и решил поехать за добавкой. Однако доехать до цели ему не удалось», – рассказал начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Верхнеуслонский» Руслан Сафиуллин.

На нарушителя составили административный протокол, а его автомобиль отвезли на штрафстоянку.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Кристина и дети живы: что известно о семье врачей из РТ – пассажирах батискафа в Хургаде

Кристина и дети живы: что известно о семье врачей из РТ – пассажирах батискафа в Хургаде

28 марта 2025
Синоптик Шувалов заявил, что метеорологическое лето в Татарстан придет рано

Синоптик Шувалов заявил, что метеорологическое лето в Татарстан придет рано

28 марта 2025