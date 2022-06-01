В Верхнем Услоне восстановят могилу княжны Дарьи Меншиковой

В селе Верхний Услон на улице Советская планируется восстановить могилу княжны Дарьи Меншиковой, которая была захоронена здесь в 1728 году. Об этом пишет газета «Волжская новь».

Инициаторами выступают администрация района, благочинный района, настоятель Кизического монастыря — отец Пимен (Ивентьев) и историк-краевед Леонид Абрамов. Также в райцентре организован волонтерский отряд по благоустройству места захоронения, в который помимо прочих вошли активисты из Казани.

На прилегающей территории будет создан сквер. 18 и 19 июня здесь состоится субботник, к которому могут присоединиться все неравнодушные люди. Выездное рабочее совещание по этому вопросу провел глава района Марат Зиатдинов.

Из рассказов местных старожилов известно, в 1863 году в Верхнем Услоне над могилой Дарьи Меншиковой была построена часовня. Инициатива строительства принадлежала правнуку сподвижника и друга Петра Великого — князя Александра Меншикова. В советские времена часовня была разрушена. И вот спустя почти сто лет после разрушения сооружения верхнеуслонцы решили восстановить и благоустроить могилу княжны.