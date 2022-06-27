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Ру Тат
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Строительство
27 июня 2022  02:22

В Верхнем Услоне укрепят берега Куйбышевского водохранилища за 82 млн рублей

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В Верхнеуслонском районе Татарстана за более чем 81,9 млн рублей капитально отремонтируют берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что исполнителю необходимо заменить существующие сейчас упорные блоки, демонтировать плиты и спланировать основание из щебеночного фильтра. Также ему придется соорудить новые лестничные марши и ограждения взамен старых.

В качестве заказчика выступает филиал «Средволгаводхоз» «Центррегионводхоза», а деньги поступят из средств бюджетных учреждений, доведенных в виде субсидий на иные цели

Работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 11 июля, а подрядчика определят 14 июля.

#госзакупки #Куйбышевское водохранилище
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