В Верхнем Услоне состоится военно-историческая реконструкция о зарождении Красной армии

В следующую субботу, 17 августа, на горе Соколка в Верхнем Услоне пройдет масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная зарождению непобедимой Красной армии. Об этом сообщили в реготделении Российского военно-исторического общества в РТ.

Событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей истории и военной техники. Организаторы мероприятия сделали акцент на увеличении количества иммерсионных шоу и театральных постановок, что позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу прошлого.

Фото: © РВИО в РТ

Реконструкция превратится в двухдневный праздник, наполненный концертами и интерактивными площадками. Гости смогут насладиться выступлениями музыкантов и артистов, которые подарят им праздничное настроение. Интерактивные площадки будут включать в себя мастер-классы, игры и другие активности, интересные как для взрослых, так и для детей. «Кто владеет Верхним Услоном, владеет Казанью!» — этот лозунг станет лейтмотивом мероприятия, подчеркивая стратегическую важность места проведения реконструкции. Кульминацией события станет историческая постановка боя, в которой будут задействованы артиллерия, пиротехнические взрывы и техника вековой давности. Мероприятие начнется 17 августа в 10.00 на горе Соколка в Верхнем Услоне. Вход свободный, а добраться из Казани можно на пароме. Подробная информация на странице в социальной сети

Фото: © РВИО в РТ

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»