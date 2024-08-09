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В Верхнем Услоне состоится военно-историческая реконструкция о зарождении Красной армии
В следующую субботу, 17 августа, на горе Соколка в Верхнем Услоне пройдет масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная зарождению непобедимой Красной армии. Об этом сообщили в реготделении Российского военно-исторического общества в РТ.
Событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей истории и военной техники. Организаторы мероприятия сделали акцент на увеличении количества иммерсионных шоу и театральных постановок, что позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу прошлого.
Реконструкция превратится в двухдневный праздник, наполненный концертами и интерактивными площадками. Гости смогут насладиться выступлениями музыкантов и артистов, которые подарят им праздничное настроение. Интерактивные площадки будут включать в себя мастер-классы, игры и другие активности, интересные как для взрослых, так и для детей.
«Кто владеет Верхним Услоном, владеет Казанью!» — этот лозунг станет лейтмотивом мероприятия, подчеркивая стратегическую важность места проведения реконструкции.
Кульминацией события станет историческая постановка боя, в которой будут задействованы артиллерия, пиротехнические взрывы и техника вековой давности.
Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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