В Верхнем Услоне прошел турнир по волейболу, посвященный памяти героя СВО

В Верхнеуслонском районе Татарстана прошел первый этап Спартакиады среди предприятий, организаций и сельских поселений. Инициатором соревнований выступил глава муниципального образования Евгений Варакин. Спортивное событие организовано в рамках Года защитника Отечества и приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открыл Спартакиаду турнир по волейболу, посвященный памяти участника специальной военной операции Ильназа Закирова, героически погибшего в сентябре 2024 года. Его близкие родственники посетили соревнования в качестве почетных гостей и болельщиков. В состязаниях приняли участие 12 команд, представляющих различные предприятия, организации и сельские поселения района, рассказали в администрации муниципалитета.

Глава муниципального образования Евгений Варакин отметил важность мероприятия для укрепления спортивного духа и единства жителей района:

«Рад приветствовать участников на этом знаменательном событии. Спорт – это сила, команда и дух, которые объединяют нас. Сегодня каждый из вас демонстрирует, что Верхнеуслонский район – это территория здоровья и единства. Желаю ярких впечатлений, честной борьбы и новых достижений», – сказал чиновник.

Кроме того, Варакин дал поручение руководителю отдела по делам молодежи и спорту каждый из этапов Спартакиады 2025 года посвящать участникам специальной военной операции.

Спартакиада объединяет жителей района, предоставляя возможность проявить себя в десяти видах спорта: волейболе, баскетболе, плавании, легкой атлетике, бадминтоне, настольном теннисе, мини-футболе, лыжных гонках, шахматах и шашках. К участию допускаются команды, сформированные из спортсменов-любителей в возрасте от 18 лет.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.