В Верхнем Услоне прошел автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет»

В Верхнеуслонском районе Татарстана прошел автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет». Верхний Услон стал 20-м по счету муниципалитетом, где состоялась встреча кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ от партии с жителями района.

О планируемом развитии Верхнеуслонского района рассказал руководитель исполнительного комитета муниципалитета Евгений Варакин.

«В Верхнеуслонском районе, который находится на Волге, как ни парадоксально, — огромная нехватка воды. Район расширяется, застраивается, но те два водозабора, которые осуществляют поставку воды жителям, уже морально устарели. Нам надо строить новый водозабор, новые очистные сооружения. Без них дальнейшее развитие района просто невозможно», — заявил он.

По словам спикера, руководство муниципалитета вместе с Правительством Татарстана готовит проект для заявки в федеральную программу, чтобы построить новый водозабор.

«У нас очень большая миграция из района происходит. Я для себя поставил цель — максимальное развитие экономики в районе, чтобы люди оставались, работали здесь. Очень важно для меня постараться максимально сохранить население на территории района», — отметил Варакин.

Депутат Госсовета РТ, член президиума регионального политсовета «Единой России» Лилия Маврина напомнила, что указом Президента России Владимира Путина определено семь национальных целей. Они касаются укрепления семьи, улучшения здравоохранения, увеличения рождаемости, создания условий для развития потенциала каждого человека, комфортной и безопасной среды, укрепления экономики и цифровизации.

«Эти цели стали очень своевременными в условиях санкций. И во главе угла каждой национальной цели стоит человек. Достижение этих целей возможно через реализацию национальных проектов, которых будет 19. Все проекты нацелены на улучшение жизни каждого татарстанца. Вы и сейчас видите строительство новых дорог, школ, клубов, жилья, ФАПов», — сказала она собравшимся.

Депутат Госсовета РТ, председатель правления Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией. имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов одной из проблем назвал нехватку медицинских работников. «К сожалению, многие после окончания вуза уходят работать в частные клиники. И такая проблема по всей России. Я за то, чтобы вернуть распределение студентов», — предложи л он.

При этом Вавилов заметил, что в Татарстане сфере здравоохранения уделяется большое внимание. В том числе строятся новые медицинские учреждения и ремонтируются действующие больницы.

Гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань», кандидат в депутаты по одномандатному Апастовскому избирательному округу №45 Айдар Тагиров сообщил, что по некоторым вопросам жителей уже разработаны предложения. Они будут направлены в Госсовет республики.

«На встрече с гражданами, трудовыми коллективами я услышал вопросы, которые назрели в Апастовском округе. Наши предложения предусматривают решение этих вопросов, исходя из тех национальных целей и проектов, которые в мае утвердил Президент России Владимир Путин. В первую очередь они касаются развития инфраструктуры. Люди в районах должны чувствовать себя так же комфортно, как в Казани и других крупных городах», — подчеркнул он.

На встрече в Верхнем Услоне жители также внесли свои предложения. Так, глава Майданского сельского поселения Виктор Михеев попросил уделить внимание ремонту муниципальных дорог.

Заместитель главного врача Верхнеуслонской ЦРБ Дана Хусаинова поинтересовалась, планируется ли строительство жилья для медицинских работников.

Варакин заверил, что будут предусмотрены меры поддержки для привлечения новых специалистов в местные медицинские учреждения. «Будем вносить предложения по строительству, в том числе жилья», — заявил он.

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» стартовал в Татарстане 22 июля и завершится 4 сентября в Набережных Челнах. Во время марафона кандидаты в депутаты Госсовета РТ VII созыва от партии посетят районы республики, чтобы обсудить идеи и предложения жителей и определить приоритетные направления работы на пятилетний период.

В единый день голосования 8 сентября в Татарстане состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики. Парламент избирается сроком на пять лет и состоит из 100 депутатов. В частности, 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, 50 — по одномандатным избирательным округам.

В этот день также пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.