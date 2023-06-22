В Верхнем Услоне прибывшие на вызов медики нашли потерявшуюся в лесу женщину

В Верхнеуслонском районе врачи нашли и оказали помощь 70-летней женщине, которая потерялась в лесу, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Несколько дней назад на единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение, женщина сказала, что пошла в лес за ягодами и заблудилась. Она лишь ориентировочно предположила, что находится где-то между Пяти и Десятидвориками. Она сказала, что упала и не может встать.

Бригаде скорой помощи вызов был передан через минуту, а еще через минуту фельдшер Гульназ Хакимова и водитель Андрей Мурзин выехали в примерно указанном направлении. Надо отдать должное молодому специалисту. Гульназ Фаритовна в дороге выходила на связь с пациенткой по номеру телефона, указанному в карте 112. Она просила ее не волноваться, сказала, что помощь выехала и ее обязательно найдут.

Полагаясь на интуицию, ехали медики вглубь леса. А когда дороги не стало, пошли пешком и нашли женщину в овраге, в нескольких километрах от дачного поселка. Она жаловалась на боль в груди, жжение, слабость в теле. Оказав первую помощь, Хакимова и Мурзин перенесли ее в машину и доставили в приемный покой ЦРБ.

На месте пациентку осмотрели терапевт, невролог, реаниматолог и поставили предварительный диагноз: острое нарушение мозгового кровообращения. Вскоре она была переведена в Зеленодольский сосудистый центр.