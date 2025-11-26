В Верхнем Услоне при поддержке РТ запускают полный цикл производства мяса птицы

В Верхнеуслонском районе продолжается развитие агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственный кооператив «Унышлык» реализует проект по созданию полного цикла производства мяса птицы – от выращивания до переработки и выпуска готовой продукции.

Глава района Евгений Варакин и депутат Государственного Совета Республики Татарстан Айрат Зарипов ознакомились с производственной площадкой кооператива. Предприятие динамично развивается при поддержке государства: недавно «Унышлык» получил грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в размере 10 миллионов рублей. Эти средства направлены на строительство и оснащение цеха забоя птицы, а также на приобретение грузового автомобиля «КАМАЗ».

Новое производство будет ориентировано на выпуск продукции по стандартам халяль. Это позволит обеспечить потребителей качественным мясом птицы и создать дополнительные рабочие места. По предварительным данным, в новом цехе планируется трудоустроить не менее семи человек.

Во время визита один из руководителей предприятия Ринат Шарафутдинов провел экскурсию по объектам кооператива. Гости осмотрели производственные мощности и ферму, где в настоящее время содержится 38 тыс. голов птицы, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения.

«В наших ближайших планах – создание полноценного цикла производства, включая фабрику по выращиванию птицы и выпуск полуфабрикатов. Реализовать эти проекты позволяет грантовая поддержка Республики Татарстан. Мы искренне благодарны Раису Рустаму Нургалиевичу Минниханову за внимание к малому бизнесу и его поддержку», – подчеркнул Ринат Шарафутдинов.

Помимо птицеводства, кооператив развивает тепличное направление. На момент визита в теплицах собирали урожай огурцов и помидоров. Продукция пользуется высоким спросом как в Верхнеуслонском районе, так и в Казани – среди покупателей есть крупные рестораны и рынки. Ведется работа по расширению ассортимента: кооператив уже выращивает клубнику, смородину, голубику, ежевику, а также реализует саженцы плодовых деревьев.

«Посещение кооператива „Унышлык“ – наглядный пример успешного развития агропромышленного сектора Верхнеуслонского района, достигнутого благодаря государственной поддержке и эффективной работе предпринимателей совместно с местным руководством», – отметил по итогам визита Айрат Зарипов.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого