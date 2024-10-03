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В Верхнем Услоне могут построить речной вокзал
Речное сообщение между Казанью и Верхним Услоном выйдет на принципиально новый уровень развития. На правом берегу Волги может быть построен речной вокзал, а все дебаркадеры, которые сегодня принимают суда, будут отремонтированы.
Кроме того, масштабная модернизация позволит решить сразу несколько ключевых задач: усовершенствовать сферу пассажироперевозок по реке, а также увеличить и в целом дать мощный толчок развитию туристической индустрии в Верхнеуслонском муниципальном районе.
Речь об этом шла на встрече руководителя муниципального образования Евгения Варакина с генеральным директором «Флота Республики Татарстан» Романом Лизалиным.
При воплощении планов в жизнь пристань Верхнего Услона в перспективе сможет принимать круизные теплоходы. Это положительно отразится на увеличении туристического потока, позволит местной власти и бизнесу совершить серьезный рывок в этом важном для территории направлении.
По результатам встречи Варакина и Лизалина принято решение разработать «дорожную карту» сотрудничества Верхнеуслонского района и «Флота Республики Татарстан».
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.
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