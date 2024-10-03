В Верхнем Услоне могут построить речной вокзал

Речное сообщение между Казанью и Верхним Услоном выйдет на принципиально новый уровень развития. На правом берегу Волги может быть построен речной вокзал, а все дебаркадеры, которые сегодня принимают суда, будут отремонтированы.

Кроме того, масштабная модернизация позволит решить сразу несколько ключевых задач: усовершенствовать сферу пассажироперевозок по реке, а также увеличить и в целом дать мощный толчок развитию туристической индустрии в Верхнеуслонском муниципальном районе.

Речь об этом шла на встрече руководителя муниципального образования Евгения Варакина с генеральным директором «Флота Республики Татарстан» Романом Лизалиным.

При воплощении планов в жизнь пристань Верхнего Услона в перспективе сможет принимать круизные теплоходы. Это положительно отразится на увеличении туристического потока, позволит местной власти и бизнесу совершить серьезный рывок в этом важном для территории направлении.

По результатам встречи Варакина и Лизалина принято решение разработать «дорожную карту» сотрудничества Верхнеуслонского района и «Флота Республики Татарстан».

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.