В Верхнем Услоне два медика получили по 750 тыс. рублей по программе «Земский фельдшер»

Два новых специалиста Верхнеуслонской центральной районной больницы стали участниками программы «Земский фельдшер» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Каждый из медработников получил по 750 тыс. рублей.

«Выплата от государства единовременная, выплачивается тем, кто переехал работать в сельскую местность. Программа поддержки медиков является частью регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение"», — напомнили в пресс-службе ведомства.

Один получатель гранта заведует фельдшерско-акушерским пунктом с января 2021 года, второй минувшим летом стал фельдшером скорой медицинской помощи в районной больнице.

Всего за прошедший год по данной программе в Татарстан привлекли 104 специалистов: 72 врачей и 32 средних медицинских работников.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, цели нацпроектов были скорректированы.