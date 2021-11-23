В «Вертолетах России» рассказали, когда начнутся поставки «Ансатов» с VIP-салоном Aurus

Первый контракт на поставку вертолета «Ансат» с VIP-салоном Aurus может быть заключен еще до конца текущего года. Помимо российских компаний, машина вызывает интерес в ОАЭ, на Ближнем Востоке и в других странах, рассказал гендиректор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский.

«Работа идет, контракта пока нет, но заинтересованность есть, надеемся, что до конца года такой контракт появится. Это пока про российских заказчиков, но интерес к машине большой и в ОАЭ, и на Ближнем Востоке вообще», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Однако чтобы поставки начались в 2022 году, вертолет необходимо сертифицировать в Эмиратах.