В Вербное воскресенье в Казани пройдут благотворительные ярмарки

Фото: Казанская епархия

В Вербное воскресенье, 13 апреля, Казань станет участницей общероссийской акции «Белый цветок». В приходах города состоятся благотворительные ярмарки, где горожане смогут оказать поддержку детям с особенностями развития и участникам СВО. Главным символом мероприятия станут бумажные цветы, которые будут вручаться всем, кто внес пожертвование, сообщает мэрия Казани.

Подготовительные работы к акции начались в конце марта. В приходских воскресных школах, учебных центрах, библиотеках, домах культуры, а также в отделениях региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота» проходят мастер-классы по изготовлению бумажных цветов. Волонтеры также создают поделки из текстиля и глины, открытки, декоративные изделия и сувениры.

В рамках акции команда «Заботы» каждый год занимается сбором средств на развитие действующих социальных проектов. Активное участие в мероприятии принимают сотрудники и добровольцы епархиальной службы помощи нуждающимся «Милосердие – Казань», преподаватели и учащиеся Центра духовно-творческого развития личности инклюзивного обучения «Перемена», сестры милосердия.

Традиция проведения дней «Белого цветка» уходит корнями в царскую Россию. Более ста лет назад в подобных благотворительных акциях участвовали члены императорской семьи Романовых. Императрица Александра Федоровна вместе со своими дочерьми занималась вышивкой и рисованием белых цветов. Деньги, полученные от реализации поделок, направлялись на помощь нуждающимся в лечении и строительство здравниц.