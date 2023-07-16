В Венгрии заявили, что страны НАТО теряют воинственный настрой к конфликту на Украине

Часть стран НАТО по-прежнему воинственно настроена в отношении украинского конфликта. Однако в целом альянс постепенно меняет свое отношение благодаря миролюбивой позиции меньшинства. Об этом со ссылкой на главу Минобороны Венгрии Криштофа Салай-Бобровницки сообщает ТАСС.

Министр вместе с Премьером Венгрии Виктором Орбаном присутствовал на саммите НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля.

Он рассказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и многие лидеры стран по-прежнему придерживаются воинственной риторики. «Мы, напротив, решительно призываем к немедленному прекращению огня и скорейшему проведению мирных переговоров. Это позиция меньшинства, но в этом отношении чувствуется изменение общих настроений», — заметил министр обороны в эфире Kossuth Radio.

Салай-Бобровницки также назвал вопрос, в котором позиция Венгрии совпадает с НАТО: «в том смысле, что НАТО не должен втягиваться в эту войну».

В заключение он добавил, что Украина не получила приглашение в альянс, так как не готова к этому. Вступление государства, которое участвует в подобном конфликте, вынудило бы остальные страны втянуться в него.