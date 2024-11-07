В Венгрии пройдет встреча западного мира в ответ на саммит БРИКС в Казани, заявил Орбан

В Будапеште 7 ноября пройдет два саммита – представителей Европейского политического сообщества (ЕПС) и неформальная встреча лидеров 27 стран ЕС 8 ноября. Главной темой обсуждений станет победа Дональда Трампа на президентских выборах США, пишет ТАСС.

Еще стороны обсудят украинский конфликт и Ближний Восток, а также миграционный кризис и экономическое развитие Евросоюза.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предстоящий саммит станет неким ответом саммиту БРИКС, который прошел в Казани.

«Если недавно в Казани состоялся саммит БРИКС, на который собирались страны Востока, то в Будапеште пройдет саммит западного мира», - сказал он, подчеркнув, что данная встреча станет крупнейшим дипломатическим мероприятием в истории Венгрии.

Во встрече примут участие 47 лидеров государств и глав правительств. Среди них: президенты стран Евросоюза, а также их партнеры и кандидаты на вступление в состав ЕС, включая Грузию, Молдавию, Сербию, Турцию и Украину.