В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа

В Венгрии сделали официальное заявление, что заблокируют новые антироссийские санкции ЕС, если они коснутся голубого топлива.

«Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа», — сказал на брифинге глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш.

Венгерский политик также отметил, что санкции против России не способствуют решению украинской проблемы, однако вредят самим европейцам. По словам Гуйяша, действительно способствовать урегулированию конфликта будет участие США и Евросоюза в переговорах между Москвой и Киевом, а не санкции.

Санкционное давление на Россию увеличилось после начала спецоперации на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.