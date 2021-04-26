В Венгрии назвали российский «Спутник» самой безопасной и эффективной вакциной

В Венгрии назвали самой безопасной и эффективной вакциной от Covid-19 «Спутник V». Об этом сообщили в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, который опубликовало Правительство Венгрии.

«„Спутник V“ лучший в плане безопасности (в 7-32 раза меньше смертельных случаев) и эффективности (в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID) на 100000 вакцинированных», — говорится в сообщении в соцсети.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, куда доставили образцы вакцины «Спутник V» для проведения исследований. В феврале 2021 года Национальный центр общественного здравоохранения разрешил использовать на территории страны российский препарат.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что за сутки прививку от коронавируса сделали более 5 тысяч жителей Татарстана.