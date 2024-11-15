В Венесуэле назвали республику частью БРИКС

Венесуэлу по проводимому страной политическому курсу можно назвать государством БРИКС. Об этом заявил исполнительный вице-президент республики Делси Родригес.

«Мы говорим, что Венесуэла – это страна БРИКС, потому что наши корни, наша доктрина, которой мы руководствуемся во внешней политике и в геополитике - это сущность БРИКС», – подчеркнула политик в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Она добавила, что Каракас поддерживает «борьбу, которую сегодня ведет Россия против неофашизма».

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 государств на правах полноправных членов, а также более десятка стран в статусе партнеров. На долю государств БРИКС приходится около трети мировой суши, а также почти половина населения планеты.

В Казани в октябре прошел XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли представители более чем 30 стран, более 20 из них были представлены на высшем уровне. Делегацию Венесуэлы на саммите возглавил Президент республики Николас Мадуро.