В Венеции произошло ДТП с пассажирским автобусом, минимум 20 человек погибли

Минимум 20 человек погибли в ДТП с автобусом в пригороде Венеции. Пассажирский автобус упал с моста и загорелся, зацепив электропровода, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, туристы направлялись в пригород Венеции в кемпинг в Маргере, им оставалось проехать всего несколько минут.

Согласно одной из версий, причиной трагедии могло стать внезапное недомогание 40-летнего водителя автобуса.

В настоящее время известно, что в результате происшествия погиб по меньшей мере 21 человек, 18 получили ранения, среди пассажиров были дети. В ДТП пострадали туристы из Германии и Украины, россиян в автобусе не было.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии.