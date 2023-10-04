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В Венеции произошло ДТП с пассажирским автобусом, минимум 20 человек погибли
Минимум 20 человек погибли в ДТП с автобусом в пригороде Венеции. Пассажирский автобус упал с моста и загорелся, зацепив электропровода, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, туристы направлялись в пригород Венеции в кемпинг в Маргере, им оставалось проехать всего несколько минут.
Согласно одной из версий, причиной трагедии могло стать внезапное недомогание 40-летнего водителя автобуса.
В настоящее время известно, что в результате происшествия погиб по меньшей мере 21 человек, 18 получили ранения, среди пассажиров были дети. В ДТП пострадали туристы из Германии и Украины, россиян в автобусе не было.
Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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