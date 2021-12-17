В Великобритании стартует ревакцинация подростков от Covid-19

С 20 декабря в Великобритании от коронавируса начнут ревакцинировать подростков от 12 до 15 лет. Они должны получить вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech.

Массовая вакцинация подростков началась в Великобритании в сентябре этого года. Прививки детям делают в школах или в пунктах вакцинации. При этом разрешение на вакцинацию от родителей подростков не требуется.

Всего на сегодняшний день в Великобритании прививку от Covid-19 сделали 123 млн жителей, первую дозу вакцины получили более 46 млн человек. Уровень вакцинации в стране практически достиг 70%.