news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 9 апреля 2026 10:46

В Великий четверг Митрополит Кирилл совершил Богослужение в Казанском соборе

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня, в Великий Четверг Страстной седмицы, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил богослужение в соборе Казанской иконы Божией Матери.

Сегодня была совершена Литургия святителя Василия Великого. На богослужении вспоминают об установлении Иисусом Христом Таинства Евхаристии – Причастия. Еще одно важное евангельское событие – предательство Спасителя Иудой – также вспоминают в этот день.

Вечером здесь же будет совершена утреня Великой Пятницы, которая называется Последованием Святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Начало – в 17:00.

#Религия #Казанская епархия #митрополит казанский и татарстанский
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров