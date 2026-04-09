В Великий четверг Митрополит Кирилл совершил Богослужение в Казанском соборе

Сегодня, в Великий Четверг Страстной седмицы, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил богослужение в соборе Казанской иконы Божией Матери.

Сегодня была совершена Литургия святителя Василия Великого. На богослужении вспоминают об установлении Иисусом Христом Таинства Евхаристии – Причастия. Еще одно важное евангельское событие – предательство Спасителя Иудой – также вспоминают в этот день.

Вечером здесь же будет совершена утреня Великой Пятницы, которая называется Последованием Святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Начало – в 17:00.