В ведомствах Татарстана появились советники из Молодежного Правительства РТ

В Казани прошло первое заседание нового состава Молодежного Правительства Татарстана. Каждый его член закреплен за одним из ведомств республики, поэтому в Кабмине РТ они собрались вместе со своими наставниками –заместителями руководителей министерств и госкомитетов.

«Идей о том, как сделать мир лучше, у представителей нового Молодежного Правительства Татарстана много, но дорожные карты по каждому направлению не совсем видны. Задача министерств и ведомств – определиться с двумя позициями. Нацеленность на молодежь должна быть отражена в нашей с вами работе. Вместе с тем должны быть опытные коллеги, которые проведут мастер-классы по тому, как формируется управленческое решение», – сказала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Она подчеркнула, что задача членов Молодежного Правительства Татарстана – вникнуть в работу каждого ведомства.

Молодые парламентарии будут информировать молодежь о мерах поддержки, существующих в Татарстане. Так, исследования показывают, что порядка 60% молодых людей сейчас недостаточно осведомлены о них, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Состав Молодежного Правительства РТ выбран на два года. Основная задача на первый квартал – это проанализировать все госпрограммы и меры поддержки, которые реализуются в министерствах и ведомствах, и сформировать адресные меры поддержки для молодежи. Вторая задача – сделать так, чтобы молодые люди о них знали. Далее составить те меры, которые востребованы, но еще не существуют. Согласно нашему исследованию, 62% молодежи говорят о том, что им не достает информации о мерах поддержки. А запросы есть по трудоустройству, доступному жилью и другим направлениям», – отметил министр.

На первом заседании члены Молодежного Правительства РТ получили удостоверения и встретились со своими наставниками из разных ведомств.

«Одна из главных задач в моей работе – это информирование молодежи о мерах поддержки малого предпринимательства в сельской местности и жилищных программах, которые реализуются в Татарстане. Их порядка 45. Важно, чтобы эта информация доходила до каждого жителя во всех районах нашей республики. Вторая задача – это развитие каждого потенциала агропромышленного комплекса», – заявила председатель молодежного аграрного объединения РТ, молодежный советник Минсельхоза РТ.

Она представила проект «Агропоколение», который был запущен в этом году. По нему в каждом районе создается агрокоманда из школьников, которые ведут свои хозяйства.