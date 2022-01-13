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Происшествия
13 января 2022  18:06
Павел Климчак

В вечер четверга Казань встала в десятибалльных пробках

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Сегодня вечером на дорогах Казани образовались пробки в десять баллов. Самая затрудненная ситуация наблюдается перед Горьковским шоссе в сторону выезда из города, в центре Казани, на проспекте Победы в районе пересечения с Мамадышским трактом, а также на улицах Аделя Кутуя, Ершова и Копылова.

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Красным цветом также помечены такие улицы, как проспект Ямашева около «Ак Барс Арены», Карла Маркса от Кремля до Оперного театра, Гвардейская, Зорге, Фучика и Сахарова.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах нормализуется ближе к восьми часам вечера.

#пробки
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