В вечер четверга Казань встала в десятибалльных пробках

Сегодня вечером на дорогах Казани образовались пробки в десять баллов. Самая затрудненная ситуация наблюдается перед Горьковским шоссе в сторону выезда из города, в центре Казани, на проспекте Победы в районе пересечения с Мамадышским трактом, а также на улицах Аделя Кутуя, Ершова и Копылова.

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Красным цветом также помечены такие улицы, как проспект Ямашева около «Ак Барс Арены», Карла Маркса от Кремля до Оперного театра, Гвардейская, Зорге, Фучика и Сахарова.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах нормализуется ближе к восьми часам вечера.