В Вахитовском суде вынесли приговор жителю Казани, который украл 2 млн у бойца СВО

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани вынес приговор Новрузу Гулиеву. Его обвиняли в нескольких эпизодах краж. По версии следствия, вместе с двумя сообщниками он ограбил бойца СВО и похитил два миллиона рублей, выплаченных тому за ранение.

Сегодня в суд пришли родители подсудимого – отец и мать. Поскольку Новруз находится под стражей, они увиделись впервые за долгое время.

Суд приговорил Гулиева к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После оглашения приговора он спрятался за капюшоном и через стекло «аквариума» активно обсуждал происходящее со своим адвокатом.

«Конечно, мы будем обжаловать приговор. Это несправедливо. Почему судят только его, а где остальные участники преступления? Как можно дать человеку пять лет лишь за кражу телефона?» – заявил журналисту «Татар-информа» отец Новруза Гулиева.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря прошлого года. Тогда 19-летний Новруз вместе с 18-летним Телманом Манафли и 22-летним Никитой Ивановым наткнулись на потерпевшего. В ту ночь он отдыхал в ночном клубе, а затем уснул прямо у входа в заведение.

По версии следствия, Гулиев и его товарищи похитили у мужчины телефон и банковскую карту. Утром, очнувшись уже в больнице, боец обнаружил, что лишился всех денег. С учетом украденного телефона сумма ущерба составила 2 млн 97 тысяч рублей.