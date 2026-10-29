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Происшествия 29 октября 2026 12:16

В Вахитовском суде стартовал процесс по делу экс-замглавы филиала ФСС по РТ

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В Вахитовском суде стартовал процесс по делу экс-замглавы филиала ФСС по РТ
Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по делу заместителя руководителя Вахитовского филиала фонда соцстрахования Татарстана Алексея Белякова. Его обвиняют в мошенничестве, превышении должностных полномочий и организации ОПС.

По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению средств Государственного учреждения Фонда социального страхования по Республике Татарстан (в настоящее время Отделение Социального фонда РФ по РТ). Схема заключалась в фиктивном трудоустройстве на работу беременных женщин и последующем присвоении пособий по беременности и родам. Злоумышленникам удалось похитить более 81 млн рублей. Вину подсудимый не признал.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что семь лет Беляков находился в розыске, пока в 2025 году его не задержали в Новороссийске. После этого Белякова доставили обратно в Казань, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

#фсс рф по рт #Мошенничество #превышение полномочий
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