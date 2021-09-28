В Вахитовском суде продолжается оглашение приговора Роберту Мусину

В Вахитовском суде продолжают читать приговор Роберту Мусину, обвиняемому в крахе Татфондбанка. Его обвиняют в шести эпизодах злоупотребления полномочиями.

Оглашать приговор судья начал накануне. За восемь часов он озвучил детали четырех эпизодов - незаконной выдачи кредитов группе компаний DOMO и подконтрольной ему организации «Аида и Д», уступки кредитного портфеля «Бинбанку», а также незаконном получении кредита от Центробанка РФ. Суд посчитал вину Мусина полностью доказанной.

Сегодня судья Наиль Камалетдинов огласит детали еще двух эпизодов - среди них незаконная выдача кредитов «Казанской сельхозтехники» и вывод залогов незадолго до краха банка. После этого Мусину объявят окончательный приговор.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани начали оглашать приговор экс-главе ТФБ Роберту Мусину. Свою вину он признает лишь частично. Сумма ущерба по делу достигает 53 млрд рублей.