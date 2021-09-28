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Ру Тат
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28 сентября 2021  09:02
Гузель Хусаинова

В Вахитовском суде продолжается оглашение приговора Роберту Мусину

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В Вахитовском суде продолжается оглашение приговора Роберту Мусину

В Вахитовском суде продолжают читать приговор Роберту Мусину, обвиняемому в крахе Татфондбанка. Его обвиняют в шести эпизодах злоупотребления полномочиями. 

Оглашать приговор судья начал накануне. За восемь часов он озвучил детали четырех эпизодов - незаконной выдачи кредитов группе компаний DOMO и подконтрольной ему организации «Аида и Д», уступки кредитного портфеля «Бинбанку», а также незаконном получении кредита от Центробанка РФ. Суд посчитал вину Мусина полностью доказанной. 

Сегодня судья Наиль Камалетдинов огласит детали еще двух эпизодов - среди них незаконная выдача кредитов «Казанской сельхозтехники» и вывод залогов незадолго до краха банка. После этого Мусину объявят окончательный приговор. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани начали оглашать приговор экс-главе ТФБ Роберту Мусину. Свою вину он признает лишь частично. Сумма ущерба по делу достигает 53 млрд рублей.

 

#мусин роберт #банкротство татфондбанка
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