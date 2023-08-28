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Новости Татарстана и Казани
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В Вахитовском суде Казани сообщили, что мать мальчика с ДЦП пренебрегла помощью приставов
В минувшие выходные в СМИ и соцсетях распространили информацию о том, что в Вахитовском районном суде Казани нет доступной среды для маломобильных граждан.
В пресс-службе суда данное утверждение опровергли.
«К сожалению, действительно, маломобильный гражданин спускался по лестнице самостоятельно в присутствии матери и по ее инициативе, однако здание суда оборудовано средствами доступности для маломобильных граждан. По неустановленным причинам женщина ими не воспользовалась», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что информация о том, что данные средства в суде есть, имеется у приставов, которые находятся при входе в здание. Кроме того, они находятся в зоне видимости посетителей.
В суде на первый этаж подъем осуществляется при помощи специального устройства.
Справа от входной двери есть кнопка вызова для оказания помощи, рядом присутствует соответствующая табличка с информацией.
После ее нажатия, работники аппарата суда и приставы оказывают всю необходимую помощь, связанную с доступом в здание и перемещением в нем.
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