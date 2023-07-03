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Общество 3 июля 2023 08:54

В Вахитовском суде Казани проведут частичный капремонт за 2,5 млн рублей

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В Вахитовском суде Казани проведут частичный капремонт за 2,5 млн рублей
Фото: © «Татар-информ»

Здание Вахитовского районного суда Казани ждет выборочный капитальный ремонт за более чем 2 млн 578 тыс. рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Управление Судебного департамента в РТ. Средства будут выделены из федерального бюджета.

В здании, расположенном по адресу: ул. Лесгафта, 33, предполагается демонтировать старые трубопроводы и проложить новые, провести кабели электроснабжения, установить электрические насосы.

Кроме того, подрядчик должен будет разобрать и заново уложить полы из керамических плиток, оштукатурить и покрасить стены.

Подача заявок завершится 12 июля, исполнителя определят 13 июля. Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

#госзакупки
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