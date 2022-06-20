В Вахитовском районе Казани ряд домов на время останется без воды

В четверг, 23 июня, в ряде зданий Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение будет отключено с 9 часов утра 23 июня, а возобновят его в 6 часов 24-го числа. Причиной временных неудобств станут работы по «подключению двух водопроводов по улице Спартаковская».

Отключение затронет дома №15/8б, 15/8в, 17, 19, 21 и 23 по улице Марселя Салимжанова, №85а, 86 и 88 по улице Островского, №21, 21а и 35 по улице Спартаковская, №8б/15, 8в/15 и 10а по улице Туфана Миннуллина и №2 и 47 по улице Хади Такташа.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточняют в МУП «Водоканал».