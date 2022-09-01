В Вахитовском районе Казани после капремонта открылась гимназия №18 с новым корпусом

Сегодня в Приволжском районе Казани после строительства нового учебного корпуса и капремонта существующего здания открылась гимназия №18 «Галэм» («Вселенная»). Этих перемен ученики и учителя ждали больше 20 лет. Прежде начальные классы были вынуждены учиться в здании бывшего детского сада, а средние и старшие классы занимались в соседней школе № 42. После реконструкции площадь гимназии увеличилась на 10 тыс. квадратных метров.

На церемонии открытия заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, Марат Ахметов назвал гимназию № 18 с татарским языком обучения одним из настоящих центров национального образования.

«Эта школа, действительно, была достойна такого прекрасного здания. Гимназия — лауреат премии им.Каюма Насыйри, премии Президента России, входит в список 100 лучших школ России», — напомнил Марат Ахметов.

«Я уверен, что и в будущем педагогический коллектив и родители, при их слаженном сотрудничестве, продолжат быть образцом национального образования. Здесь возможности большие и по уровню знаний, и по содержанию воспитательной работы», — подчеркнул Ахметов. Он поздравил учащихся с Днем знаний, пожелал им здоровья и благополучия.

Обращаясь к родителям, Ахметов попросил их с уважением относиться к учителям, напомнив, что это люди «особой судьбы» и достойны отдельного почитания.

Руководитель Исполкома Казани Рустам Гафаров выразил благодарность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за программу строительства и ремонта образовательных учреждений, напомнив, что в сферу образования направляется одна треть республиканского бюджета.

«Желаю гимназии развития. Теперь здесь есть спортивный зал, оборудованные кабинеты, кабинет хореографии. С 1 по 9 класс дети учатся на татарском языке, это помогает еще глубже осваивать национальные традиции», — сказал Гафаров и напомнил, что в этом году гимназия отмечает свое 40-летие.

«В новом здании вас ожидают интересные занятия, новые друзья, увлекательная учеба. Пусть эти годы запомнятся как первые ступени ваших самых смелых планов», — напутствовал Гафаров учеников.

Директор гимназии Гульшат Фасхутдинова призналась, что сложно выразить словами ту радость, которую они сейчас чувствуют. «До этого дети были вынуждены делить кров с учащимися других школ, теперь у них свое, новое здание», — рассказала она.

Гости осмотрели новый учебный корпус гимназии, где будут проходить занятия учащихся средних и старших классов. На первом этаже здания расположен школьный ресторан на более 200 посадочных мест. Как пояснила Гульшат Фасхутдинова, ученики будут питаться в три смены. Гости также оценили учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием, актовый и спортивный залы, зону отдыха с атриумом.

Ахметов и Гафаров также побывали в отремонтированном корпусе гимназии 1982 года постройки. Сейчас двухэтажное здание площадью 2,6 тыс. кв.м полностью переделано под начальные классы, в которых обучаются порядка 240 учеников.

В гимназии №18 в 2022/23 учебном году будут обучаться 670 детей, в первый класс пришли 95 детей. В педагогическом коллективе — 41 учитель.

По данным пресс-службы мэрии Казани, за последние 5 лет, с 2017 года, в Казани построено 17 школ и дополнительных учебных корпусов на 16,1 тыс. мест, 34 детских сада для 7,6 тыс. детей. В 24 школах и 51 детском саду проведен капитальный ремонт. Это один из самых высоких показателей среди городов-миллионников.