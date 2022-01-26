В Вахитовском районе Казани отключат воду почти на сутки из-за подключения водопровода

В Казани 1 февраля почти на сутки отключат водоснабжение в домах Вахитовского района, сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что временные неудобства для жильцов связаны с работами по подключению водопровода.

Воды не будет с 9 часов утра 1 февраля и до 6 часов утра 2 февраля по следующим адресам: ул.Островского, 32, 34, 34/4, 37/5, ул.Право-Булачная, 53/2, ул.Пушкина, 1/55, 1/55 лит.4, ул.Университетская, 2, 2/53, 4/34, 5, 5/37.

МУП «Водоканал» сообщает, что автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим от местных жителей заявкам, которые можно озвучить по телефону +7(843)231-62-60.