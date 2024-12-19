В Вахитовском районе Казани опять отключат воду

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Завтра, 20 декабря, в Вахитовском районе столицы Татарстана вновь отключат водоснабжение. Впрочем, без воды останется другая часть района, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Причиной отключения, как и сегодня, станут аварийные работы. На этот раз они будут вестись на улице Подлужная. Водоснабжение отключат в 9 часов утра 20 декабря, а возобновят в 22 часа.

Отключение затронет дома №33 и 33/2 по Кремлевской набережной, №21, 37, 42, 42 корп. 1, 44, 46, 47, 49, 49 корп. 1, 2 и 3, 50, 51, 52, 54б, 56, 57, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 67 корп. 1, 67а, 72, 74, 78 и 80 по улице Подлужная, №4, 8, 8/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35 и 58 по улице Поперечно-Подлужная, №16а по улице Толстого (ж/д).

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60, уточнили в МУП.